Corona in Marbach Stadt sucht neuen Standort für Testzentrum

Standards müssen eingehalten werden

Betreiber Andreas Vogt hebt ebenfalls hervor, dass es knifflig werden dürfte, ein neues Domizil für das Testzentrum zu finden. „Wir müssen bestimmte Standards einhalten“, erklärt er. So müsse das Gebäude unter anderem barrierefrei und groß genug sein, um die Kabinen unterbringen und Abstände einhalten zu können. Davon abgesehen sei so ein Umzug natürlich auch mit viel Aufwand verbunden. „Wir würden uns also wünschen, so lange wie möglich in der Haffnerhalle bleiben zu können“, sagt der Betreiber, dem gleichwohl klar ist, dass Schulen und Vereine irgendwann wieder die Räumlichkeiten benötigen. Unklar ist indes, bis wann der Umzug abgewickelt sein sollte. Dazu gebe es keinen konkreten Zeitplan, sagt Trost, der zudem keinen Anlass sieht, unvorsichtig zu werden und sich jetzt von der Teststrategie zu verabschieden. Der Rathauschef erklärt, dass es ja möglich sei, dass im Herbst eine neue Welle auf Deutschland zurollt. Ferner ist die Nachfrage trotz der Lockerungen nicht komplett eingebrochen. In der vergangenen Woche habe man rund 2000 Abstriche vorgenommen, berichtet Vogt. Viele Besucher des Zentrums wollten aus medizinischen Gründen wissen, ob sie negativ sind. Zudem steige das Interesse bei Urlaubern – wenngleich damit der Rückgang zuletzt nicht ganz ausgeglichen werden könne. Der Spitzenwert Anfang Juni habe bei 3000 Testes in der Woche gelegen. „Wir werden das Zentrum aber weiterbetreiben, definitiv“, sagt Vogt.