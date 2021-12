Corona in Marbach Impfaktionen an Schulen in Planung

Marbach/Stuttgart - Vor einigen Tagen ging die Nachricht durch die Medien, dass das Land noch vor Weihnachten eine Impfaktion an Schulen auf die Beine stellen wolle. Wie das Sozialministerium nun auf Nachfrage bestätigt, sollen die Pläne tatsächlich umgesetzt werden. „Zwischen Kultus- und Gesundheitsministerium wird gerade abgestimmt, in welchem Rahmen Aktionstage zum Impfen von über Zwölfjährigen an den Schulen stattfinden können. Wir werden in Kürze bekannt geben, wie wir einzelne Schulen in den vier Regierungsbezirken noch vor den Weihnachtsferien modellhaft in die Impfung der über Zwölfjährigen einbinden können“, berichtet Claudia Krüger, Pressesprecherin des Sozialministeriums.