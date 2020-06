Corona in Ischgl Jetzt werden die Schuldigen gesucht

Gleichzeitig bereitet Kolba eine Sammelklage gegen Österreich vor. Simbabwe, Norwegen, Singapur, Australien: Mehr als 6000 Geschädigte aus 47 Ländern hätten sich gemeldet, allein 4000 aus Deutschland. Die meisten wollen sich in Ischgl infiziert haben.

Kolba hofft auf mindestens fünf Millionen Euro Schadensersatz

Nach Angaben des Regierungspräsidiums Stuttgart steckten sich allein 101 Baden-Württemberger in Ischgl an oder wurden von Heimkehrern infiziert. Auch der Schorndorfer Oberbürgermeister Matthias Klopfer kehrte mit Corona aus Ischgl zurück. Er begrüße es, dass die Vorkommnisse aufgeklärt würden, betont Klopfer. Er selbst werde sich an der Sammelklage aber nicht beteiligen. Er habe schließlich keine Schäden davongetragen. Dennoch ist auch Klopfer überzeugt, dass in Ischgl Profit vor Gesundheit ging. Mit fatalen Folgen: Laut Kolba lassen sich 27 Corona-Tote auf Ischgl zurückführen.

Bislang wollen sich 700 Geschädigte der geplanten Sammelklage anschließen, 300 Betroffene, die über eine Rechtsschutzversicherung verfügen, planen mithilfe des österreichischen Verbraucherschutzvereins eigene Klagen. Sobald ein Prozessfinanzierer gefunden sei, gehe es los, aller Voraussicht nach noch in diesem Herbst. Kolba hofft auf mindestens fünf Millionen Euro Schadenersatz – oder auf einen außergerichtlichen Vergleich wie im Falle der Brandkatastrophe der Gletscherbahn in Kaprun vor 20 Jahren mit 155 Toten. Damals wurden vor Gericht alle Angeklagten freigesprochen. Erst mithilfe einer Vermittlungskommission bekamen die Hinterbliebenen am Ende 13,9 Millionen Euro Schadenersatz zugesprochen.

Von der Partyhochburg zur Virenschleuder

25. Februar:

Der erste Corona-Fall in Tirol: Eine italienische Hotelangestellte steckt sich im Urlaub in der Lombardei an, das Grand Hotel Europa in Innsbruck wird daraufhin abgeriegelt, Quarantäne verhängt, das restliche Personal – negativ – auf Corona getestet.

4. März

: Island erklärt Ischgl zur Gefahrenzone, nachdem sich acht Isländer in dem österreichischen Skiort mit Corona infiziert hatten. Tags darauf gibt Island eine Reisewarnung für Ischgl heraus, die Zahl der dort infizierten Isländer steigt derweil auf 15.

7. März:

Ischgl meldet den ersten Corona-Fall – einen 36-jährigen Barkeeper des Kitzloch. Später stellt sich heraus, dass es in der Bar bereits Anfang Februar erste Fälle gab. Die Barbesatzung geht in Quarantäne, das Lokal wird desinfiziert und mit einer Ersatzcrew wieder geöffnet. Die Party geht weiter.

8. März:

„Eine Übertragung des Coronavirus auf Gäste der Bar ist aus medizinischer Sicht eher unwahrscheinlich“, erklärt die Tiroler Landessanitätsdirektion. Norwegen zählt 500 Corona-Fälle, die auf Österreich zurückzuführen sind, die meisten auf Ischgl.

9. März:

Tests ergeben, dass der Barkeeper 15 Menschen aus seinem Umfeld angesteckt hat. Das Kitzloch wird geschlossen.

10. März:

Das Land Tirol schließt die restlichen Après-Ski-Lokale in Ischgl, auf eine Quarantäne wird verzichtet.

12. März:

Tirol gibt das vorzeitige Ende der Skisaison bekannt, es dauert allerdings noch drei Tage, bis auch wirklich alle Seilbahnen und Skilifte stillstehen.

13. März:

Österreich erklärt Ischgl und das Paznauntal sowie St. Anton am Arlberg zum Risikogebiet und verhängt eine Quarantäne. Die Gäste reisen unkontrolliert ab – ohne zuvor getestet worden zu sein.

16. März:

Der Tiroler Landesrat Bernhard Tilg erklärt im ORF geschlagene elfmal: „Die Behörden haben alles richtig gemacht.“

18. März:

Tirol stellt alle 279 Gemeinden unter Quarantäne. Bayern schließt die Grenze nach Tirol.