Corona in Deutschland Wende bei Corona-Neuinfektionen deutet sich an

Was nützen die Maßnahmen? Das lässt sich zuverlässig erst mit zeitlicher Verzögerung beurteilen. Doch das Robert-Koch-Institut (RKI) errechnet mit seinem sogenannten „Nowcasting“, wie viele Menschen sich in Deutschland zuletzt angesteckt haben – selbst wenn noch nicht alle diese Infektionen von den Gesundheitsämtern gemeldet wurden. Daraus wird auch der vielfach berichtete R-Wert errechnet. Liegt er unter 1, dann steckt ein Infizierter weniger als einen weiteren Menschen an – in der Folge sinkt die Zahl der Infizierten.