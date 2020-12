Corona-Impfung Wer entscheidet darüber, wer zuerst geimpft wird?

Berlin - Es ist eine politische Debatte darüber entbrannt, ob die Frage, welche Gruppen bei einer Corona-Schutzimpfung zuerst an der Reihe sind, per ministerieller Verordnung festgelegt werden oder ob das Parlament ein eigenes Gesetz dazu verabschieden soll. Die Opposition ist weitgehend für ein parlamentarisches Verfahren und ein Gesetz. So sagt der gesundheitspolitische Sprecher der Linken, Achim Kessler: „Eine Rechtsverordnung von Gesundheitsminister Spahn ist nicht ausreichend, denn diese Entscheidung wirft sehr ernste ethische Fragen auf, solange die verfügbaren Impfstoffe nicht für die gesamte Bevölkerung ausreichen.“