Corona-Impfung Wer darf nicht gegen Corona geimpft werden?

Immer mehr Menschen in Deutschland vertrauen auf Forschung und Medizin, lassen sich also gegen das Coronavirus impfen und sind somit gegen einen schweren Verlauf der Krankheit geschützt. Hierzu bedarf es bei den meisten Impfstoffen vorerst nur zwei Impfdosen. Die Auffrischungsimpfung gegen den Wildtyp-Virus, der Beta- sowie der Delta-Variante laufen bereits bei besonders gefährdeten Menschen in mehreren Bundesländern. Es gibt aber auch Fälle bei der eine Coronaimpfung mit dem zu behandelnden Arzt zu besprechen ist, wenn nicht sogar ausgeschlossen werden muss.