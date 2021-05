Corona-Impfung Muss schon im Herbst nachgeimpft werden?

Welche Rolle spielen die Mutationen?

Zur Verbreitung der Mutationen in Deutschland hat das RKI vergangene Woche einen ausführlichen Bericht erstellt. Die britische Virusvariante B.1.1.7 ist demnach mit knapp über 90 Prozent die mit Abstand häufigste Virusform in Deutschland. Die Varianten aus Südafrika und Brasilien zeigten in den vergangenen Wochen einen konstanten Anteil von um die ein Prozent. Der Anteil der indischen Variante ist noch geringer, steigt allerdings an. Das RKI geht davon aus, „dass die verfügbaren Impfstoffe auch gegen die neuen Linien wirksam sind“.