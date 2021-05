Corona-Impfung Immer mehr Plattformen für Termine

Auch der Ärzteverbund Medi hat eine eigene Internetplattform eröffnet, bei der Impfwillige sich melden können. Seit Mittwoch können sich alle Impfwilligen unabhängig von ihrer individuellen Priorisierung auf der Plattform www.impfterminmanagement.de für eine Impfung gegen das Virus registrieren. Damit könnten „Lücken“ gefüllt werden und Impfwillige rasch einspringen. Eine Arztpraxis kann nach freiem Ermessen registrierte Patienten auswählen. Dabei wird die Auswahl nur anhand des Ortes und des gewünschten Impfstoffes durchgeführt. Andere personenbezogene Daten wie Name, Vorname oder Geburtsdatum spielen dabei keine Rolle. Wann eine Arztpraxis einen Impfwilligen als Patienten auswählt, kann also auch hier nicht vorhergesagt werden.

Auch Apps helfen bei der Suche

Wer noch aktiver nach einem Impftermin suchen möchte, der kann auf verschiedenen Webseiten außerdem im Blick behalten, wie die Terminlage in den Impfzentren aktuell aussieht. Zum Beispiel erfasst die Seite Impfterminübersicht alle freien Impftermine in allen Impfzentren bundesweit und aktualisiert sich im Sekundentakt. Ähnlich funktionieren die Plattformen Impfterminradar und Impftermin-Hilfe. Hier können sich Impfwillige einen Überblick über die aktuell freien Impftermine in ihrer Region verschaffen.

Auch Apps gibt es mittlerweile, die einem bei der Suche nach einem Termin helfen sollen. Der Personaldienstleister Randstad hat eine Plattform zur Verteilung von kurzfristig verfügbaren Terminen aufgebaut. Die Webseite Impf-Finder ist bereits online, eine App im Playstore gibt es auch schon. Auch für Apple-Geräte soll die App bald verfügbar sein. Impfwillige geben die Postleitzahl des Wohnortes an sowie einen Umgebungsradius, in dem die App nach verfügbaren Terminen suchen soll. Findet sich auf der Plattform ein freier Termin, kann man sich anmelden. Die App generiert eine Bestätigung mit einem QR-Code, den man dann beim Termin in der Praxis vorzeigt.

Bei all diesen Ideen und immer neu dazu kommenden Plattformen steht aber eines fest: Aktuell gibt es immer noch mehr Impfwillige als Impfdosen, die zur Verfügung stehen. Eine Garantie für die Vermittlung eines Impftermins kann keine dieser Websites geben. Die Arztpraxen können sie aber doch entlasten. Und mit etwas Glück, Geduld und Flexibilität klappt es dann vielleicht sogar mit einem schnellen Impftermin.