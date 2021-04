Corona-Impfung Darum sollte man keine Bilder vom Impfpass posten

Stuttgart - Je mehr Menschen in Deutschland geimpft werden, desto häufiger sieht man in den sozialen Netzwerken Bilder von Menschen, welche stolz ihren Impfausweis, mit eingetragener Corona-Impfung, in die Kamera halten. Auch wenn viele die Freude der Nutzer verstehen können, sollte man auf so ein Bild verzichten. Denn die Informationen über die Impfung, könnten von Kriminellen dazu benutzt werden, gefälschte Impfausweise zu erstellen.