Impfung Corona: So oft kommt es zu ernsten Komplikationen

Unter den ernsthaften Komplikationen stechen vor allem zwei hervor. Bei den Vakzinen von Biontech/Pfizer und Moderna geht es um Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen in zeitlicher Nähe zur Impfung. Bei Astrazeneca und Johnson&Johnson stehen bestimmte Thrombosen sowie eine spezielle Form von Blutplättchenmangel im Fokus, die vereinzelt nach Impfungen auftraten.

Die EMA-Datenbank verzeichnet bislang in Europa etwa 2600 Herzmuskelentzündungen nach Impfungen mit Biontech – rund einen Fall auf 150 000 Impfdosen. In Deutschland registrierte das PEI bei Biontech bis Ende Juli 399 solcher Fälle. Das höchste Risiko haben dabei männliche Jugendliche. In der Altersgruppe 12 bis 17 zählte das PEI einen Fall auf 31 000 Biontech-Impfdosen. Eine Herzmuskel- oder Herzbeutelentzündung gilt als gut behandelbar, bleibende Schäden sind selten. Die Deutsche Herzstiftung verweist auf Daten aus Israel, wonach 95 Prozent der Fälle mild verlaufen. Dennoch registrierte das PEI hierzulande bis Ende Juli 12 Todesfälle infolge einer Herzmuskel- oder Herzbeutelentzündung nach Impfungen mit Biontech. Bei Moderna waren es vier Fälle. Allerdings sieht das Institut in keinem der Fälle „einen ursächlichen Zusammenhang“, da andere Ursachen wahrscheinlicher seien. Das können etwa andere Erkrankungen oder Risikofaktoren sein.

Thrombosen und Blutplättchenmangel

Nach Impfungen mit Astrazeneca wurden dem PEI bis Ende Juli 1264 Thrombosen gemeldet – ein Fall auf rund 10 000 Impfdosen. Die Kombination einer Thrombose mit Blutplättchenmangel trat 175 mal auf – oder einmal auf rund 71 000 Dosen. In rund der Hälfte der letztgenannten Fälle ging es um Hirnvenenthrombosen.

Über alle Impfstoffe hinweg wurden dem PEI bis Ende Juli 1254 Verdachtsfälle gemeldet, in denen Geimpfte in zeitlicher Nähe zu einer Impfung gestorben sind. Aber nur in 48 Fällen sei ein ursächlicher Zusammenhang möglich oder wahrscheinlich. In 31 dieser Fälle geht es um Thrombosen mit Blutplättchenmangel nach Impfungen mit Astrazenca. Auch die Mehrzahl der übrigen Todesfälle wird mit diesem Vakzin in Verbindung gebracht. Gemessen an der Zahl der Geimpften handelt es sich aber um sehr wenige Fälle. In der Gesamtbetrachtung über alle Vakzine sieht das PEI jedenfalls„kein Signal für eine insgesamt erhöhte Sterblichkeit nach Covid-19-Impfstoffgabe“.