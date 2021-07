Corona-Impfstoffe Das sind die häufigsten Nebenwirkungen

Die Daten stammen aus Berichten von Ärzten sowie aus mehr als 600 000 über die Safevac-App eingegangenen Meldungen. Ganz überwiegend treten demnach sogenannte unerwünschte Reaktionen auf. Am häufigsten sind Schmerzen an der Einstichstelle, Fieber, Schüttelfrost, Kopfschmerzen oder Ermüdung. Sie werden in sechs bis zehn Prozent aller Meldungen zu Nebenwirkungen genannt. Wie hoch der Anteil von Geimpften ohne jede Nebenwirkung ist, bleibt allerdings unklar. Klinische Studien ergaben, dass solche Reaktionen bei teils mehr als der Hälfte aller Geimpften auftraten.