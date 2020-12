Corona-Impfstoff Druck auf EU-Arzneimittelbehörde steigt

Brüssel - Nach dem Start von Massenimpfungen in Großbritannien und der Notfallgenehmigung in den USA für den Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer wächst der Druck auf die europäische Arzneimittelbehörde für eine Zulassung in der Europäischen Union. Vier EU-Insider sagten Reuters, die EU-Kommission sowie europäische Regierungen forderten die Arzneimittelbehörde EMA auf, das Vakzin schneller zuzulassen. Der Druck auf die Behörde habe über die „üblichen Kommunikationskanäle“ zugenommen, seit die britische Aufsichtsbehörde dem Impfstoff am 2. Dezember eine Notfallgenehmigung erteilt habe, sagte ein Vertreter der EMA am Montag.