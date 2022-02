Corona-Impfpflicht in der Pflege Scholz für Umsetzung der Teil-Impfpflicht

Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat gegenüber den Bundesländern die Umsetzung der Impfpflicht für Beschäftigte in Kliniken und Pflegeheimen angemahnt. „Es geht um den Schutz derer, die darauf ganz besonders angewiesen sind – Kranke und die ältesten Mitglieder unserer Gesellschaft“, sagte er am Freitag in seiner Antrittsrede im Bundesrat in Berlin.