Corona im Pflegestift Rielingshausen Ausnahmesituation überstanden

Seit Donnerstag gilt das Stift als coronafrei

Mehr als fünf Wochen dauerte dieser Zustand an. Das Frei-Testen habe bei den Personen dann nach und nach geklappt, die Lage sich gebessert. Es habe zwar auch in der letzten Aprilwoche noch positive Tests gegeben, schildert Heike Schneider. „Die Viruslast war da aber bereits so niedrig, dass sie nicht mehr infektiös war.“ Am vergangenen Donnerstag kam vollends grünes Licht: alle Tests waren negativ und alle Mitarbeiter konnten wieder arbeiten. Die gewöhnliche Besuchsregelung trat wieder in Kraft – was auch Angehörigenbesuche am Muttertag wieder möglich machte.