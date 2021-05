Corona im Landkreis Ludwigsburg Präsenzunterricht in Sicht

Click & Meet wird auch Thema

Liege der Inzidenzwert zudem fünf Werktage unter 150, wäre als nächster Schritt die Rückkehr zu Click & Meet möglich. Da diese Marke erstmalig am Dienstag, 11. Mai, unterschritten wurde, könnte die entsprechende „Feststellung des Gesundheitsamts frühestens am Montag, 17. Mai, erfolgen. Diese Lockerung würde dann am Mittwoch, 19. Mai, in Kraft treten.“