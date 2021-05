Corona im Landkreis Heilbronn Schulen vor der Wiedereröffnung

Weitere Lockerungen in Sicht

Sollte die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Heilbronn noch weiter sinken und an fünf Werktagen in Folge unter 150 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner liegen, treten weitere Lockerungen in Kraft, teilt das Landratsamt mit. Konkret wäre im Einzelhandel wieder das sogenannte „Click & Meet“ möglich, also die Öffnung von Ladengeschäften nach Terminvereinbarung. Sollte die Sieben-Tage-Inzidenz dagegen ansteigen und an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Wert von 165 erneut übersteigen, müssen Schulen wieder auf Fernunterricht umstellen und Kindertageseinrichtungen schließen. Am Samstagnachmittag lag der Wert bei 109,4.