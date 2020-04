Corona im Bottwartal Weiter Zunahme an Infizierten

Marbach - Die schlechten Nachrichten in Zusammenhang mit dem Coronavirus reißen nicht ab. So ist die Zahl der nachweislich Infizierten am Freitag im Raum Marbach im Vergleich zum Vortag erneut gestiegen. Bei 142 Personen sei der Erreger festgestellt worden, vermeldet der Katastrophenschutz des Landkreises. Das bedeutet ein Plus von elf Fällen.