Corona-Hilfspaket für Marbacher Händler Im Corona-Hilfstopf liegen noch Euros für Vermieter

Keine Erklärung für Desinteresse

Dass nach wie vor Zuschuss-Mittel vorhanden sind, bestätigt Citymanagerin Heike Büttner. „Der Fonds ist noch nicht ausgeschöpft, es gibt da noch Luft“, konstatiert sie auf Nachfrage. Warum das Interesse an dem Angebot bislang überschaubar ist, könne sie nicht sagen. Zum Zeitpunkt des Beschlusses im März habe es allerdings auch so ausgeschaut, als würde sich die Corona-Lage bald bessern. Da aber der Lockdown doch in die Verlängerung ging, könne es sein, dass nun weitere Anträge eingehen. Die überarbeiteten Formulare werde man im Laufe der nächsten Woche hochladen. Die Stadt möchte zudem die Werbetrommel für das Programm rühren, wie Jan Trost ankündigte. So sollen die Gastronomen und Einzelhändler angeschrieben und auch andere Kanäle genutzt werden, um auf die Förderung aufmerksam zu machen.