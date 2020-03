Corona-Hilfe im Südwesten Schon 46.000 Anträge – Unternehmen erbitten Hilfe vom Land

Stuttgart - Erste Gelder des Landes für Unternehmen in der Corona-Krise könnten bereits am Freitag fließen. „Wir sind vorbereitet - die Auszahlung der Soforthilfe Corona wird voraussichtlich schon im Laufe des morgigen Vormittags beginnen“, sagte Edith Weymayr, Vorstandsvorsitzende der Förderbank L-Bank, am Donnerstagnachmittag. Stand 15.00 Uhr am Donnerstag hatten rund46.000 Selbstständige und kleine Unternehmen im Südwesten Online-Anträge auf Nothilfe gestellt. Pro Stunde kämen rund 6000 hinzu, hieß es beim Wirtschaftsministerium. Das Programm war am Mittwochabend angelaufen.