Corona-Fall in Marbach Quarantäne am FSG gelockert

Nach einem Corona-Fall am Friedrich-Schiller-Gymnasium bei einem Zehntklässler sollten zunächst vier ganze Klassen dieser Jahrgangsstufe in Quarantäne geschickt werden. Wie Schulleiter Volker Müller allerdings am Wochenende via Elternbrief mitteilte, sei die Situation vom Gesundheitsamt nochmals bewertet worden – und die Konsequenzen sind nun weniger rigide.