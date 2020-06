Corona-Fall in Kirchberger Seniorenheim „Es ist immer eine Gratwanderung“

Auch am Seniorenstift in Marbach wurde schon vor Längerem eine solche Reihenuntersuchung bei Bewohnern und Mitarbeitern durchgeführt, bestätigt der Leiter Helmut Wiedenhöfer – mit dem Ergebnis, dass es keine Infektionen gibt. „Jetzt würden wir nur noch bei Erkältungssymptomen erneut testen“, erklärt er. Für die Heime gebe es da im Übrigen keinen Ermessensspielraum. „In dem Moment, in dem eine Infektion auftritt, übernimmt das jeweilige Gesundheitsamt die Regie“, weiß Wiedenhöfer. Allerdings müsse man schauen, wie man mit so einer Situation umgehe, falls Mitarbeiter Kontakt zu Infizierten gehabt hätten. „Die Betreuung unserer Bewohner muss ja gewährleistet sein.“ Zum Glück sei aber noch kein solcher Fall aufgetreten.

Das baden-württembergische Gesundheitsministerium arbeite derzeit an weiteren Lockerungen, die wohl im Juli in Kraft treten sollten, verriet Pressesprecher Markus Jox. „Die derzeitige Situation ist ja weder für die Mitarbeiter noch für die Senioren leicht zu bewältigen.“

Im Fall der Kirchberger Seniorin hat sich die Situation inzwischen zwar entschärft. Denn zwei weitere Tests im Krankenhaus sind negativ ausgefallen. Die Frau ist wieder zurück im Alexanderstift, wird aber derzeit vorsichtshalber ausschließlich in ihrem Zimmer betreut und gepflegt, wie der Diakonie-Pressesprecher Steffen Wilhelm erklärt. „Die Mitarbeiter tragen dabei Schutzausrüstung, also Schutzmaske und Schutzkittel. Aktuell läuft noch die Abstimmung mit dem Gesundheitsamt zum weiteren Vorgehen.“

Mittlerweile wurde aber eine Mitarbeiterin getestet, bislang noch ohne Ergebnis. „Damit gilt sie als Verdachtsfall“, so Martina Keck. Fest stehe aber, dass sie keinerlei Kontakt zu der Seniorin gehabt habe. Sollte sie infiziert sein, würde man im Heim aber nochmals durchchecken – immer unter dem Aspekt der Verhältnismäßigkeit, betont Keck.