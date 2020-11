Corona-Fall an Blankensteinschule Corona-Fall hat weitreichende Konsequenzen

Ordnungsamtsleiterin Tanja Glück und ihr Team wollten keine Zeit verlieren und setzten sogleich die Quarantäne-Verordnungen für die Kontaktpersonen auf. Vorbildlich hätten sich aber auch die Eltern des Viertklässlers verhalten, der sich mit dem Virus angesteckt hat. In seinem privaten Umfeld hatte es einen positiven Covid-19-Befund gegeben. Weil in der Folge auch das Kind Symptome zeigte, hätten die Eltern es vorsorglich seit ein paar Tagen schon gar nicht mehr in die Schule geschickt, sagt Michael Müller, Konrektor der Blankensteinschule. Da sich die Quarantänedauer von zwei Wochen an dem Zeitpunkt des letzten Kontakts orientiert, dürfen wegen dieser Weitsicht alle Betroffenen spätestens am kommenden Mittwoch schon wieder am Unterricht teilnehmen. „Die Eltern von dem Kind haben sich vernünftig verhalten. Doch auch andere Mütter und Väter rufen bei uns an und lassen ihre Kinder vorsorglich zuhause. Das ist lobenswert“, hebt Michael Müller hervor, dessen Schule am Dienstagmorgen von dem positiven Corona-Fall erfuhr. Daraufhin wurden sämtliche möglichen Kontakte des Kindes überprüft. Letztlich mussten seine eigene vierte Klasse sowie die Mädchen und Jungs, die mit ihm zusammen klassenübergreifend Religionsunterricht hatten, in Quarantäne. Außerdem trifft es die ganze Gruppe samt der Betreuerin, die mit ihm in der Kernzeitbetreuung waren. Unterm Strich müssten sich nun 41 Viertklässler, 47 Mädchen und Jungs aus der Kerni, drei Lehrer und besagte Betreuerin eine Zeit lang in den eigenen vier Wänden aufhalten, fasst der Konrektor zusammen. Gleichwohl sei man als Schule alles in allem noch mit einem blauen Auge davongekommen. „Es gab nur wenige Unterrichtsausfälle“, erklärte Michael Müller am Mittwochmorgen am Telefon. Allerdings müsse man natürlich die Kinder, die nicht vor Ort pauken dürfen, parallel via Homeschooling mit neuem Wissen versorgen. Aber nur bis Mittwoch, ab dann sei man ja zum Glück bereits wieder komplett.