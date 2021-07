Corona-Fakten im Video Wie gut funktionieren PCR-Tests wirklich?

Stuttgart - Seit Beginn der Pandemie liefern PCR-Tests verlässliche Antworten auf die Frage, ob sich Menschen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert haben oder nicht. Die Anzahl der positiven Testergebnisse, die durch die Gesundheitsämter der Länder an das Robert-Koch-Institut gemeldet werden, mündet in die wöchentlichen Inzidenzwerte, die das Pandemiegeschehen in Deutschland abbilden und als ein Faktor bei der politischen Risikobewertung eine wichtige Rolle spielen.