Corona-Fälle im Raum Marbach Kreishaus vermeldet 19 Infizierte

Das Landratsamt hat auch Zahlen für jene Kommunen vorliegen, die im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung liegen. Und die zeigen: Das Virus ist noch nicht überall angekommen – oder zumindest noch nicht in jeder Gemeinde oder Stadt nachgewiesen worden. So waren zuletzt für Affalterbach, Erdmannhausen, Marbach und Pleidelsheim noch keine Fälle bekannt, berichtet Andreas Fritz, Pressesprecher des Landratsamts Ludwigsburg. In Mundelsheim hat sich eine Person das Virus eingefangen, in Oberstenfeld auch, in Benningen sind es zwei. In Großbottwar leben drei Bürger, die sich mit Corona infiziert haben, in Murr fünf und in Steinheim sind es sieben.