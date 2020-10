Corona-Fälle im Kleeblatt Kompetenzzentrum Freudental 24 Bewohner und sieben Mitarbeiter positiv getestet

Nachdem sich am Samstag zwei Mitarbeiterinnen des Kleeblatt Kompetenzzentrums in Freudental mit einem positiven Corona Testergebnis beim Kleeblatt Corona-Krisenstab gemeldet hatten, wurde in Absprache mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Ludwigsburg eine schnelle Testaktion aller Bewohner und Mitarbeiter organisiert. Noch am Samstag wurde durch das Bürgermeisteramt Freudental ein Besuchsverbot und eine Ausgangssperre für die Bewohner erlassen. Alle Angehörigen wurden entsprechend informiert. Dank dem Engagement von Herr und Frau Dr. Maitra konnte der flächendeckende Test mit nahezu 130 Abstrichen dann am Sonntagnachmittag durchgeführt werden.