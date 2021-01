Corona-Fälle beim Gegner DHB-Team wartet weiter auf Absage der zweiten WM-Partie

Dass dies bereits für das Spiel gegen Deutschland gelingt, ist allerdings äußerst unwahrscheinlich. Aktuell stehen dem Team lediglich neun Spieler zur Verfügung. Um wieder an der WM teilnehmen zu können, braucht Kap Verde mindestens zehn inklusive Torhüter. Frühestens am Sonntag könnten neue Spieler nach Ägypten reisen, die jedoch einen frischen und negativen Corona-Test vorweisen müssten. Nach der Ankunft stünde dann ein weiterer PCR-Test an, der rechtzeitig vor dem Anpfiff am frühen Abend ebenfalls negativ ausfallen müsste. "Und wenn dieser Test nicht rechtzeitig kommt, können sie nicht spielen", sagte Kromer.