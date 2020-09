Corona-Fälle bei der Lederfabrik Gmelich Betrieb schickt Mitarbeiter in Quarantäne

Bürgermeister lobt schnelle Reaktion

Bürgermeister Ralf Zimmermann wurde am Montag von Volker Nagel informiert, wie der Rathauschef erzählt: „Meine erste Reaktion auf die Info war nicht jugendfrei.“ Der Corona-Ausbruch in der ortsansässigen Firma sei in jedem Fall ein „heftiger Einschnitt“ für Großbottwar. In der Kommune waren seit Beginn der Corona-Pandemie insgesamt nur 20 Fälle verzeichnet worden. Vor vier Wochen sei ein weiterer Fall dazu gekommen. Durch die Situation in der Gmelich Lederfabrik steige die Zahl auf insgesamt 23 bekannte Fälle in der Storchenstadt – die anderen neun positiv getesteten Mitarbeiter lebten in anderen Gemeinden und würden dort in der Statistik geführt. Wichtig ist Ralf Zimmermann der Hinweis, dass es sich im Großbottwarer Fall nicht um eine behördlich angeordnete Schließung wie etwa beim Unternehmen Tönnies handelt, sondern der Stopp aus Sicherheitsgründen eigenständig durch die Geschäftsführung angeordnet worden sei.