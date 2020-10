Corona-Dilemma im Amateursport Vereine fordern klare Kante vom Verband

Beim SC Vöhringen jedenfalls haben die Gastgeber kein Problem, dass der TSV Köngen antritt – obwohl dieser aus einer Hotspot-Region anreist. Das Hygienekonzept steht, 136 zugelassene Dauerkarteninhaber wollen kommen. Ligarivale TV Gerhausen wird dagegen zum für diesen Samstag geplanten Verbandsliga-Spiel beim TEAM Esslingen nicht antreten. „Wenn sich im Nachhinein nur ein positiver Corona-Fall aus diesem Spiel ergibt, müssen alle Beteiligten in Quarantäne. Das machen Spieler von uns, die selbstständig sind oder in Rehazentren arbeiten, nicht mit“, sagt Ger­hausens Sportlicher Leiter Tobias Lang. Sein Vorschlag: „Die Saison beenden und – damit der Handball am Leben bleibt und die Kinder nicht dem Sport davonrennen – nur Freundschaftsspiele im näheren Umkreis absolvieren.“ Ohne Zuschauereinnahmen sei es ohnehin schwierig zu überleben. Allein die Kosten für die Schiedsrichter können sich pro Spiel auf bis zu 200 Euro belaufen.

Braucht es derzeit Amateursport?

Auch Hans Böhm sieht die Gesamtlage kritisch: „Die Spieler dürfen sich vor dem Spiel nicht die Hand geben und gehen dann 60 Minuten lang in Zweikämpfe. Das passt doch nicht zusammen.“ Der Ex-Bundesliga-Spieler ist Sportlicher Leiter beim Baden-Württemberg-Oberligisten SG H2Ku Herrenberg und findet: „Es braucht derzeit keinen Amateursport. Zumal die Wahrscheinlichkeit, dass die Saison zu Ende gespielt wird, eh nicht sonderlich hoch ist.“ Und dann gibt es da auch noch den Firmenchef Hans Böhm, der seine 300 Mitarbeiter zwar nicht reglementiert, Sport im Verein zu treiben, trotzdem gibt er ihnen mit auf den Weg, „kein unnötiges Risiko einzugehen“.

Lesen Sie hier: Corona-Fall bei Oberligist

Ein heikles Thema. Auch im Fußball, wo die Spielausfälle von der Kreisliga B aufwärts nicht weniger werden. Zuletzt betroffen war Oberligist FSV 08 Bissingen. Wegen eines positiven Corona-Befundes einer dem Team nahestehenden Person wurde das WFV-Pokalspiel am Mittwoch in Reutlingen abgesagt. „Wir schauen uns die Corona-Meldungen der Vereine an, prüfen alles verantwortungsvoll und entscheiden dann, ob ein Spiel abgesetzt wird“, sagt WFV-Geschäftsführer Frank Thumm und ergänzt: „Wir sind nicht zu großzügig. Wenn nur ein, zwei Spieler in Quarantäne sind, wird die Partie nicht gleich abgesetzt.“ Im Fall von Bissingen sind es mehrere, weshalb auch das Spiel am Samstag in Backnang wohl ausfallen wird.