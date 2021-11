Corona-Debatte bei Maybrit Illner „Drei Millionen gehen voll ins Risiko“

Zwölf Tote in einem Pflegeheim

Das Hauptthema aber waren die zögerlichen Boosterimpfungen, die überraschenden Impfdurchbrüche bei Älteren und der skandalöse Ausbruch von Corona-Infektionen in Pflegeheimen – der in einer Einrichtung in Brandenburg zwölf Tote, in einer in Sachsen-Anhalt vier Todesopfer forderte. In beiden Fällen war von ungeimpftem Personal die Rede. Schaffen wir es wieder nicht, unsere hochbetagten Mitmenschen zu schützen und wie könne es bei Doppeltgeimpften zu solchen Impfdurchbrüchen kommen, fragte Moderatorin Maybrit Illner.