Corona-Debatte bei Anne Will Regierung zu langsam, als „wir in der Scheiße saßen“?

Jetzt werde eben wieder „parlamentarisiert“ statt verordnet, die Entscheidungshoheit liege wieder bei den Abgeordneten und nicht mehr in den Verwaltungen. Dass die nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina am Wochenende ebenso umfassende Kontaktbeschränkungen gefordert hat wie zuvor der Chef des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler, will Lindner nicht als Ruf nach einem Lockdown verstanden wissen: Die Coronakrise? „Ein Managementproblem“. Die Maßnahmen zur Lösung? „Alle Maßnahmen werden in Betracht gezogen und eingesetzt, wenn sie sinnvoll sind.“

Mecklenburg-Vorpommern schickt Ungeimpfte in den Lockdown

„Soll ich Sie Ihnen jetzt kurz nennen oder wollen Sie wieder zehn Tage warten?“, ätzte Spiegel-Redakteurin Amann. „Diese Polemik ist nicht zielführend“, maulte Lindner. Und auch Manuela Schwesig fand es echt „schwierig, wie heute alles durcheinander gewürfelt ist“. Dabei muss man es doch nur machen wie sie selber . Mecklenburg-Vorpommern „setzt einen Lockdown für Ungeimpfte um“, um einen vollständigen Lockdown zu vermeiden.

„Bei uns gilt 2G plus überall“, die Regelung sei so weitgehend wie in keinem anderen Land, sagte Schwesig. Ab nächster Woche gelten in Mecklenburg-Vorpommern zudem Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte: Sie sollen sich nur noch zu fünft mit Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen, und man überlege, das sogar noch stärker zu begrenzen.

Baerbock: „Die Logistik funktioniert nicht“

Nun sitzen in Sachsen, wo die Inzidenzen bundesweit am höchsten sind, die Menschen unverdrossen in Restaurants. Und mit dem Impfen geht es auch nicht so recht vorwärts. Wenn am Dienstag das Bundesverfassungsgericht darüber geurteilt hat, ob die Bundesnotbremse rechtens war, „dann ist klar, was möglich ist“ mit Blick auf einen neuerlichen Lockdown, sagte Annalena Baerbock.

Angesichts der massiven Impfdurchbrüche und der neuen Virusmutation „brauchen wir 2G plus und Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte“ im öffentlichen Raum und privat. Außerdem müsse die Kinderimpfung vorbereitet und schon jetzt geboostert und geimpft werden, was das Zeug hält. „Die Logistik funktioniert nicht, die Leute stehen stundenlang an.“

Jens Spahn sieht nur wenige Fehler bei sich selbst

Jens Spahn, immerhin schon noch verantwortlich für das Ganze, hat im Rückblick nicht so viel falsch gemacht, findet er. Gut, „wir hätten im August schon 2G machen müssen“, da hätte er „mehr insistieren müssen“, schließlich war Wahlkampf, da wollten das nicht alle.

Da hat er selbst allerdings auch noch einen Lockdown für Geimpfte im Herbst kategorisch ausgeschlossen, jetzt klingt das anders. Und okay, beim Boostern hätte er nicht nur freundlich darauf hinweisen müssen, dass es die Möglichkeit gibt: „Ich hätte deutlicher sagen müssen, dass das jetzt auch passieren muss.“

Die Frage ist nur: Schaffen wir das?

Ein Logistikproblem beim Impfen gebe es jedenfalls nicht, erklärte er unverdrossen. Der Bund habe drei Millionen Biontech-Impfdosen und sechs Millionen Moderna-Impfdosen pro Woche zur Verfügung. Vorige Woche seien 3,6 Millionen Impfungen in Deutschland verabreicht worden.

In den kommenden vier Wochen stehe genug Vakzin für 36 Millionen Impfdosen zur Verfügung. „Die Frage ist nur: Schaffen wir das?“ In der Tat: Seit die Impfzentren abgebaut und die Hausärzte den Impfwilligen ausgeliefert wurden, ist das die Frage.