Corona-Beschränkungen Schweden verteidigt seinen Sonderweg

Staats-Epidemiologe Tegnell: Lockdown hätte nichts geändert

Laut der Johns-Hopkins-Universität liegt die Quote für 100 000 Einwohner in Schweden bei 39,57 Toten. In Deutschland sind es nur 10,02 in Dänemark 9,7 und in Norwegen 4,42. Die Ex-Staatsepidemiologin Annika Linde kritisierte deshalb, man hätte schnell ein Kontaktverbot erlassen müssen, um Zeit zu haben, notwendige Vorkehrungen für die besonders gefährdeten Risikogruppen zu treffen.

Ihr Nachfolger, Schwedens Staatsepidemiologe Anders Tegnell, entgegnet, dass ein genereller Lockdown die Todesrate nicht vermindert hätte. So seien die Zahlen in Lockdownländern wie Spanien oder Großbritannien höher als in Schweden. Es gebe zudem zu viele Zufallsfaktoren wie bestimmte Hotspots und „Superspreader“-Ereignisse bei denen sich besonders viele Menschen schnell ansteckten, unabhängig von der Strategie des Landes. Eine bessere Kennziffer für die Pandemie sei die Anzahl der Intensivstationspatienten, so Tegnell.

Altenheime sind die Schwachstelle

Die ist in Schweden seit Wochen rückläufig. Es gehe vor allem um punktuelle Schwachstellen, so Tegnell. Etwa um die Altenheime. Rund die Hälfte der Toten wurden dort gemeldet. Man sei daran gescheitert, diese Einrichtungen ausreichend zu schützen, so Tegnell. „Die Gesundheitsbehörde betreibt aber nicht die Altenpflege. Im Grund geht es da um Dinge die permanent funktionieren müssen, auch wenn es keine Pandemie gibt, etwa basale Hygieneregeln“, so Vizestaatsepidemiologe Anders Wallensten.

Schwedens Altenpflege steht nach Kürzungen und Privatisierungen schon seit Jahren in der Kritik. Vor allem sozial schwache Zeitarbeiter ohne feste Anstellungen hätten das Virus in die Heime eingeschleust, weil sie nicht auf ihren Stundenlohn verzichten wollten. Eine Untersuchungskommission wurde eingesetzt.

Der WHO-Nothilfedirektor Michael Ryander erklärt, Länder mit strengeren Verboten hätten ähnliche Probleme: „Das muss genau untersucht werden. Unsere Alten sterben in ganz Europa. Schwedens Art zu reagieren kann ein Modell dafür sein, wie man einer Pandemie begegnet.“