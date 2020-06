Corona-Auswirkungen in Großbottwar Bislang zeichnet sich ein „blaues Auge“ ab

Großbottwar - Dass es mehr als 20 Jahre dauern würde, bis die neue Stadthalle in Großbottwar tatsächlich einmal eingeweiht werden kann, damit hatten die damaligen Initiatoren wohl kaum gerechnet. Dass die erste Veranstaltung in der fertiggestellten Halle dann auch noch eine Ausschusssitzung des Gemeinderats sein wird, das hätte wohl all ihre Vorstellungskraft übertroffen. Und doch war das am Montag der Fall, als der Verwaltungsausschuss sich im großen Saal versammelte. Auch sechs Besucher nahmen die Gelegenheit war, einerseits die Diskussion des Rates mitzuverfolgen, andererseits einen Blick in das nigelnagelneue Gebäude zu werfen. Bürgermeister Ralf Zimmermann betonte bei diesem fast schon historischen Moment schmunzelnd: „Das hier heute ist natürlich nicht die Ersatzeinweihung.“ War die eigentliche doch wegen Corona abgesagt worden.