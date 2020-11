Corona-Auswirkungen Comedy-Regisseur Judd Apatow dreht Pandemie-Komödie

Über die Besetzung wurde noch nichts bekannt, aber den Filmblättern zufolge könnte dieses Projekt eine Star-Riege anlocken. Apatow schreibt auch am Drehbuch mit und produziert den Film. Zuvor arbeite der Regisseur über viele Jahre hinweg mit dem Studio Universal Pictures zusammen. Im Juli brachte er mit dem Studio die Tragikomödie "The King of Staten Island" heraus.