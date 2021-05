Corona auf Mallorca Erste Infektionen mit indischer Mutation entdeckt

Die Infizierten befinden sich in Quarantäne

Entdeckt wurden die acht Infektionen mit der Mutante laut der Berliner Morgenpost bei Analyseproben in der vergangenen Wochen. Scheinbar stehen die Fälle miteinander in Verbindung und werden einem gemeinsamen Infektionsherd zugeordnet. Die drei betroffenen Familien seien in Quarantäne und ihnen gehe es gut, so Aranz. Auch Maria Antònia Font, Generaldirektorin im Gesundheitsministerium, bestätigt laut der Mallorca Zeitung, dass sich alle Infizierten in ihrer Wohnung isolieren. Bei zwei der Familien sei dies problemlos möglich, dem dritten Haushalt helfe die Stadt Palma. Fonts Aussage nach ist der Infektionsherd derzeit unter Kontrolle, es gab außerdem keine weiteren Infektionsfälle mit der indischen Virusvariante in den vergangenen Tagen.