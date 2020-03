Corona-Ansteckung Nicht ins Auge fassen

Ein möglicher Infektionsweg sieht so aus: Ein infizierter Mensch hustet in seine Hand und kontaminiert sie mit Viren. Mit einem Finger dieser Hand betätigt er einen Aufzugknopf. Ein anderer Mensch, der wenig später denselben Knopf drückt, hat darauf einen Teil der Viren an seinen Fingern hängen. Reibt er sich damit seine Augen oder greift sich an Nase oder Mund, können die Krankheitserreger in seinen Körper gelangen und ihr zerstörerisches Werk beginnen. In Zeiten der Corona-Pandemie sollten wir uns also erst recht nicht ins Gesicht fassen. Rein intellektuell dürfte das den meisten klar sein. Warum fällt es uns im Alltag trotzdem so schwer?