Corona-Aktion in Erdmannhausen Wichteln mal anders

Ob Büchlein oder Kuscheltier, Katharina Fischinger will auch gar nicht so viele Anregungen geben. „Da kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen“, betont sie und ist sich sicher, dass viele schöne Ideen zusammenkommen. Schön fände sie es auch, wenn in die Pakete jeweils auch eine kleine „kulturelle Komponente“ gepackt würde, ein Glücksbringer oder – ganz schwäbisch – eine Packung Spätzle. „Es sollten nur keine verderblichen Lebensmittel sein“, betont die Integrationsbeauftragte. Abrunden kann jeder sein Corona-Care-Paket gerne mit einem persönlichen Brief an den unbekannten Empfänger. Darin kann stehen, „was man loswerden will, wie es einem in der Coronazeit geht, was man dem anderen wünscht . . . Auch das ist komplett individuell.“