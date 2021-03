Für Verwirrung hatte gesorgt, dass das Landratsamt am Freitag in seiner Allgemeinverfügung unter anderem erklärt hatte, dass dann nur noch Treffen mit einer weiteren haushaltsfremden Person gestattet seien. "Das war der Stand der Corona-Verordnung des Landes am Freitag", erklärt dazu Frank Wittmer, Pressesprecher des Landratsamts. "Die Corona-Verordnung wurde aber am Sonntag geändert, und die zählt." Das heißt: Die seit dem heutigen Montag gültige "Notbremse" gilt nicht für die Kontaktbeschränkungen. Hier bleibt die allgemeine Regelung bestehen, wonach sich maximal fünf Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten treffen dürfen. Dabei zählen Kinder bis einschließlich 14 Jahre nicht mit. Paare, die nicht zusammenleben, gelten als ein Haushalt.