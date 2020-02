Cornelia Funke auf digitaler Ebene zu Besuch in Marbach „Die Welt ist bizarr und phantastisch“

Marbach - Cornelia Funke war am Mittwoch zu Gast im Literaturmuseum – wenn auch nur digital. Die international gefeierte Kinder- und Jugendbuchautorin möchte nicht mehr so viel fliegen – dem Klima zuliebe. Ihre Wahlheimat Malibu verlässt sie deshalb nach eigener Aussage so wenig wie möglich. Dank moderner Technik kamen rund 80 Zuhörer trotzdem in den Genuss von wertvollen Tipps zum Geschichtenerzählen. Über Skype wurde die 61-jährige Dorstenerin dem Berthold-Leibinger-Auditorium live zugeschaltet. Da sie ihr Fach offenkundig versteht, war es fast so, als stände sie mitten im Raum. Funke redet so, wie sie ihre Geschichten erzählt: Lebendig, mitreißend, magisch. Ab der ersten Sekunde zog sie dabei das Publikum in ihren Bann.