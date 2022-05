Coppa Italia Pokalsieger Perisic giftet gegen Inter-Spitze

"Ich fühle mich als Anführer hier", sagte Perisic, "und wenn die Mannschaft so stark ist, dann ist das auch einfacher." Nun will er mit Inter in den letzten beiden Spieltagen doch noch Meister werden und den Titel verteidigen. "Wir müssen gewinnen und dann abwarten. Aber wir glauben immer daran." Die Schwarz-Blauen liegen in der Tabelle der Serie A zwei Punkte hinter dem Stadtrivalen AC Mailand.