COP27 Schwieriger Gastgeber: Klimagipfel im Polizeistaat Ägypten

Es ist der Elefant im Raum bei dieser Konferenz, dass mit Ägypten ein äußerst schwieriger Gastgeber gewählt wurde. Ein Polizeistaat, in dem die Meinungs- und Versammlungsfreiheit massiv beschnitten ist, in dem die Presse strikt zensiert und etwa 600 Websites blockiert werden. In dem Recherchen zu sensiblen Umwelt-Themen wie Luftverschmutzung schwierig bis unmöglich sind. Hier sind am Montag und Dienstag die rund 110 Staats- und Regierungschefs, darunter Bundeskanzler Olaf Scholz und am Freitag US-Präsident Joe Biden. "Der COP-Prozess ist zerrüttet", sagt Ian Fry, UN-Sondergesandter zum Schutz der Menschenrechte im Kontext des Klimawandels.