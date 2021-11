COP26 Endspurt bei der Weltklimakonferenz

Ist das Glas nun halb voll oder halb leer, kurz vor dem geplanten Gipfelende am Freitag? Am Ziel seien die Verhandlungspartner noch nicht, sagte der deutsche Umwelt-Staatssekretär Jochen Flasbarth, Kopf der Verhandlungsdelegation. Der Vorschlag für das Abschlussdokument atme aber "durchweg den Geist von mehr Anstrengungen im Klimaschutz". Was in dem Entwurf bislang fehle, sei der Bezug zu den größten Verursachern von Treibhausgasen, kritisierte Flasbarth. "80 Prozent der Emissionen kommen aus den G20-Staaten." Dem müsse auch das Abschlussdokument Rechnung tragen.