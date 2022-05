Cookies in der Handtasche Ein deutscher Koch versorgt die Queen

Wer kommt zum Mittagessen?

Neben den Hausgästen, die länger bleiben, werden auf Schloss Windsor zahlreiche Gratulanten erwartet. "Viele wollen die Queen treffen und ihr zum Jubiläum gratulieren", erzählte Pappert schmunzelnd. "Das ist, als ob man 100 wird. Da will vom Bürgermeister bis zum Pfarrer jeder vorbeikommen." In der großen Windsor-Küche hängt eine ausführliche Gästeliste, auf der genau steht, wer was essen möchte, wer zum Mittagessen kommt und wer zum Abendessen bleibt.

Und was isst die Queen am liebsten? "Ein Lieblingsessen gibt's in dem Sinne nicht", sagte Pappert, der seit 2017 im Dienste der Royals kocht. "Die Queen isst ganz normal, was jeder andere auch essen würde." Die Essgewohnheiten der 96 Jahre alten Königin hätten sich in den vergangenen Jahren allerdings etwas geändert. "Wir haben das Essen ein bisschen salziger gestaltet, einfach weil der Geschmack im Alter abnimmt. Wir haben aber die Portionen kleiner gemacht. Es gibt nicht mehr Riesenteller."

Über den gesamten Tag verköstigt Stefan Pappert, der auch Küchenchef im berühmten Londoner Wembley-Stadion ist, die Königin acht Mal, "einfach um ihr auch immer wieder Kalorien zuzuführen", so Pappert. Neben den Säften und Cookies gibt es Leckereien wie Bananenbrot, Apfelzimtbrei und Holunderküchlein - und zu Weihnachten eine schöne deutsche Tradition. "Wir haben den Münchner Stollen da", erzählte Pappert. "Der ist eine Riesenattraktion. Das geht immer."