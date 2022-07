Computerchips und Corona-Lockdown Absatz von Mercedes sackt erneut ab

Der Mangel an Computerchips und der Corona-Lockdown in China haben den Absatz von Mercedes-Benz im zweiten Quartal stark sinken lassen. Von April bis Juni lieferte der Stuttgarter Autobauer 490.000 Pkw oder 16 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum aus, teilte Mercedes-Benz am Montag mit. Fehlende Teile und Transportprobleme im Zusammenhang mit dem Lockdown in China, der zum Beispiel den wichtigen Handelshafen Shanghai betraf, bremsten Produktion und Auslieferung. Am wichtigste Einzelmarkt China brachen die Verkäufe am stärksten ein - um 25 Prozent auf 163.700 Einheiten. In Europa schrumpfte der Absatz um zehn Prozent auf 154.300 Fahrzeuge.