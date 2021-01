Commando Cannstatt meldet sich zu Wort Ultras attackieren Vereinsbeirat des VfB Stuttgart

Als Kandidaten fürs Amt des Vereinschefs haben bislang Amtsinhaber Claus Vogt, VfB-AG-Chef Thomas Hitzlsperger und der Unternehmer Volker Zeh ihren Hut in den Ring geworfen. Die Gruppierung hatte vor einigen Wochen bereits die Bewerbung von VfB-AG-Chef Hitzlsperger kritisiert und an den Steg über die Mercedesstraße, der zur Schleyerhalle führt, ein Transparent angebracht, auf dem „Thomas-Hitzlsperger-Allee“ zu lesen ist plus Karikatur des Ex-Profis.