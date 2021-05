Comirnaty, Vaxzevria, Janssen Was bedeuten die Impfstoffnamen?

Comirnaty ist von Biontech

Der Impfstoff von Biontech/Pfizer heißt Comirnaty, das ist der Handelsname des Impfstoffs. Der Name ist eine Kombination der Begriffe Covid-19, mRNA (für die Art des Impfstoffs), Community (Gemeinschaft) und Immunity (Immunität). Das teilte Biontech in einer Pressemitteilung mit, als der Impfstoff zugelassen wurde. Den Namen hat sich nicht Biontech selbst einfallen lassen, sondern das Brand Institute aus Miami, ein Unternehmen zur Entwicklung von Namen im Pharma- und Gesundheitsbereich. Der Wirkstoff des Biontech-Vakzins heißt wiederum – nur unwesentlich komplizierter – Tozinameran. Auch dieser Name kommt vom Brand Institute. Comirnaty wurde am 21. Dezember 2020 zugelassen, der mRNA-Impfstoff wird in zwei Dosen verabreicht. Zugelassen ist er ab 16 Jahren.