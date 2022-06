Comicpräsentation „Völlig meschugge?!“ Zoff wegen Davidstern

Dass man Charly, eine der Hauptfiguren der Graphic Novel „Völlig meschugge?!“, sofort ins Herz schließt, hat aber nur zum Teil mit ihren Ansichten und ihrem Charakter zu tun. Es liegt schlicht auch an der Art, wie Melanie Garanin Charly zeichnet: unter anderem mit einer Mischung aus energischer Keckheit und rührender Verletzlichkeit. Aber so ganz in Worten auflösen lässt sich die Wirkung der Bilder nicht. Garanin, die „Völlig meschugge?!“ (Carlsen-Verlag, 288 Seiten, 20 Euro) an diesem Montag um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek am Mailänder Platz vorstellt, ist eine erfahrene Kinderbuchillustratorin, die nun Comics für sich entdeckt hat und im einen wie im anderen Medium durch einen liebevollen Blick auffällt. Die kleinsten Dinge auf ihren Bildern lassen einen lächeln, ihre größten Fieslinge rühren.