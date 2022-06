Comic-Verfilmung Der „Sandman“-Trailer ist da

Gaiman arbeitete mit wechselnden Zeichnern zusammen, der Stil schwankte weniger als dass er oszillierte. Was natürlich prima zum Traumthema passte. Griechische Sagen und die Bibel, moderne Serienkillerfolklore und Shakespeare speisten Figuren und Ideen ein, und allen Lesenden war klar, dass sie wohl gerade nicht alle Anspielungen mitbekamen. Das frustriert aber bis heute nicht, es macht Spaß. Wer sich auf „Sandman“ schwimmt in einem großen Gewässer. Man ist nie ganz sicher, was sich da alles unter der Oberfläche verbirgt und gleich an den eigenen Zehen nibbeln wird.

Gaiman wird obsessiv

Die Netflix-Serie, in der Tom Sturridge den Herrn der Träume spielt, muss also nicht nur eine Handlung und ein paar Charaktere vernünftig präsentieren, um alte und neue Fans der Vorlage nicht zu düpieren. Es geht um eine magische Atmosphäre, um vielfache Verästelungen, um ein knisterndes Gefühl der Möglichkeiten. Zwar wird auch die neue „Herr der Ringe“-Serie bei Amazon von Tolkien-Lesern mit Spannung erwartet. Aber was Mittelerde angeht, hat Peter Jackson mit seinen Kinofilmen ja bereits gezeigt, wie man es zwar nicht allen Hardcore-Fans recht machen, aber doch hinreichend Respekt vor den Büchern zeigen kann. Bei „Sandman“ müssen die Serienmacher auf jeden Fall ihren eigenen Weg finden.

Die gute Nachricht: Neil Gaiman selbst ist Teil des Produzententeams, und Gaiman war bisher die Integrität seiner Werke stets wichtiger als lukrative Ausschlachtung um jeden Preis. Und Gaiman war tatsächlich nicht nur nominell involviert. In Interviews hat er Einblicke in den Arbeitsprozess gegeben, unter anderem diesen: „Die Dialoge von Morpheus sind enorm punktgenau. An dem Punkt war ich wahrscheinlich am obsessivsten überhaupt. Jemand lieferte fabelhafte Drehbuchseiten, der Showrunner Allan Heinberg legte eine fabelhafte Überarbeitung hin, ich schaute in jedem Stadium drauf, aber trotzdem gab es am Ende immer diesen Punkt, an dem ich an den Morpheus-Dialogen herumklempnerte: um sicherzustellen, dass die Begriffe passten, dass die Rhythmen stimmten.“. Na dann, wer schon „Sandman“-Fan ist,wird von jetzt an bis zum 5. August gewiss noch interessantere Träume haben.