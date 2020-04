Comic-Überraschung Lange Vergessenes von Asterix

Das Ganze basiert auf einer vergessenen Sonderaktion aus dem Jahr 1967. Goscinny hatte eine Geschichte geschrieben, die in Frankreich als Schallplatte mit Begleitheft veröffentlicht wurde, in Deutschland aber nie erschien. Albert Uderzo hatte die Zeichnungen dafür angefertigt. Das ganze Dorf, verrät der Verlag dazu, befinde sich in dieser Geschichte in Aufruhr: „Troubadix hat beschlossen, am legendären Gesangswettbewerb für die Barden Galliens teilzunehmen. Der Gewinner des Wettbewerbs wird traditionell mit dem goldenen Hinkelstein ausgezeichnet. Weil auch die Römer großes Interesse an diesem Wettbewerb haben, werden Asterix und Obelix beauftragt, Troubadix zu seinem Schutz zu begleiten. Sie dürfen ihm nicht von der Seite weichen - koste es, was es wolle!“