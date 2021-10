Comic Keilerei in der Taiga: Asterix und Obelix schützen den Greif

Albert Uderzo hat die Reihe im Jahr 1959 mit dem Autor René Goscinny ins Leben gerufen. "Beim neuen Band hatte ich gedacht, dass wir uns am weitesten entfernt hätten vom Stil von Goscinny und Uderzo", sagt Ferri im dpa-Interview. "Aber jetzt kommen die ersten Reaktionen der Leute, die den Comic schon gelesen haben. Und die sagen mir: "Das ist der Band, bei dem Du Dich dem alten Stil bisher am meisten annäherst." Das ist also eine sehr subjektive Sache." In der Tat: Die Running Gags, das Geschehen am Bildrand, der stabile Spannungsbogen - das alles knüpft an gute "Asterix"-Alben aus den 1960er Jahren an.

Was die neuen Abenteuer allerdings weiterhin prägt: Es gibt auf den 48 Seiten viele große, aber dafür auch weniger Comicbilder. Kritiker monieren seit 2013, das gebe der Serie eine etwas abgehetzte Dynamik.

"Asterix und der Greif" erscheint international mit einer Startauflage von fünf Millionen Exemplaren. Der Comic ist das 39. Asterix-Abenteuer und die fünfte Gemeinschaftsarbeit von Ferri und Conrad, zugleich das erste Album nach dem Tod Uderzos. Die Skizzen und Entwürfe waren dem Altmeister noch vorgelegt worden. Uderzo ist 2020 mit 92 gestorben. Er hatte sich Jahre zuvor als "Asterix"-Vater zurückgezogen. Goscinny lebt schon seit dem Jahr 1977 nicht mehr.

