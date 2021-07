Comic Con in Stuttgart „Harry Potter“-Stars zum Anfassen

Stuttgart - Stars aus der Filmreihe „Harry Potter“ und aus der Fantasy-Serie „Shadow and Bone“ werden im November zur Fantastik-Messe Comic Con aufs Stuttgarter Messegelände kommen. Freunde fantastischer Genres wie Science-Fiction, Fantasy und Horror können also schon mal ihre Cosplay-Kostüme auf Vordermann bringen, um für zwei Tage in Comic-, Film-, Serien- und Brettspielwelten einzutauchen.